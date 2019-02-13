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Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
23:57 Ср, 13 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 13 февраля, завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19 Тоттенхэм - Боруссия Д.

"Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нанёс поражение дортмундской "Боруссии". Встреча, проходившая на стадионе "Уэмбли", завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме соперники не сумели открыть счёт, но сразу после перерыва Сон Хын Мин вывел "Тоттенхэм" вперёд. Корейский форвард замкнул навесную передачу Яна Вертонгена. Ещё два мяча лондонцы забили в концовке. На 83-й минуте Вертонген оказался на позиции центрфорварда и в касание пробил после навеса с фланга. А точку в матче на 86-й минуте поставил Фернандо Льоренте, точно пробивший головой после углового. При этом испанский форвард вышел на поле лишь за несколько минут до этого эпизода.

Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)

Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.

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