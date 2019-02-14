Кадар пропустит матч против Олимпиакоса в Лиге Европы

Новости спорта: Киевляне не смогут рассчитывать на своего центрбека в первой встрече с греками.

Защитник Динамо Тамаш Кадар не сможет сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса из-за болезни, сообщает Football Hub.

Это не единственная потеря Динамо перед матчем с Олимпиакосом. Ранее главный тренер киевлян Александр Хацкевич сообщил, что в игре с греками не примет участие атакующий полузащитник Витор Буэно.

Кадар в нынешнем сезоне сыграл в 25 матчах во всех турнирах за Динамо.

Есть кадровые проблемы и у соперника киевлян. На матч с украинской командой может не выйти лидер греков Костас Фортунис, который получил повреждение в последнем матче против ПАОКа (1:3).

Первый матч против Олимпиакоса Динамо проведет на выезде 14 февраля, а через неделю киевляне примут греков дома.