Олимпиакос - Динамо: открытая тренировка киевлян в Греции (Видео)

Сегодня в Пирее состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Олимпиакос" будет принимать киевское "Динамо". Накануне поединка киевская команда провела тренировку на домашнем стадионе греческого клуба.