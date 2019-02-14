"Мы доверяем системе VAR": Солари - о победе над Аяксом

Новости спорта: Тренер не видит причин обсуждать эпизод с отмененным голом Аякса.

Главный тренер мадридского Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды в матче с Аяксом (2:1), а также решение арбитра встречи Дамира Скомины отменить взятие ворот Аякса в первом тайме.

«Это был тяжелый матч, однако наши игроки знали, как нужно действовать. Мы терпели и реализовали свои моменты. Мы не можем судить эпизод с VAR, у нас нет мониторов, но мы доверяем системе и решение, которое приняли судьи», — цитирует Солари FourFourTwo.

«Реал сыграл плохо? Это ваше мнение. Для победы нам потребовалось сделать многое, а также проявить старания для борьбы с давлением на команду».

Вчера арбитр впервые в истории Лиги чемпионов принял решение отменить гол после использования системы VAR. Тальяфико забил гол в первой половине игры, но Дамир Скомина не засчитал гол.

Ответный поединок состоится в Мадриде 5 марта.