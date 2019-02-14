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"Мы доверяем системе VAR": Солари - о победе над Аяксом

"Мы доверяем системе VAR": Солари - о победе над Аяксом
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Тренер не видит причин обсуждать эпизод с отмененным голом Аякса.

Главный тренер мадридского Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды в матче с Аяксом (2:1), а также решение арбитра встречи Дамира Скомины отменить взятие ворот Аякса в первом тайме.

«Это был тяжелый матч, однако наши игроки знали, как нужно действовать. Мы терпели и реализовали свои моменты. Мы не можем судить эпизод с VAR, у нас нет мониторов, но мы доверяем системе и решение, которое приняли судьи», — цитирует Солари FourFourTwo.

«Реал сыграл плохо? Это ваше мнение. Для победы нам потребовалось сделать многое, а также проявить старания для борьбы с давлением на команду».

Реал обыграл Аякс с помощью VAR

Вчера арбитр впервые в истории Лиги чемпионов принял решение отменить гол после использования системы VAR. Тальяфико забил гол в первой половине игры, но Дамир Скомина не засчитал гол.

Ответный поединок состоится в Мадриде 5 марта.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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