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Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR

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Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
23:57 Ср, 13 Февраль 2019 Телеграф

Новости спорта: Голы Бензема и Асенсио принесли «Реалу» победу в матче с «Аяксом» в ЛЧ.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

На 37-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил гол в ворота «Реала», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дарио Скомина отменил взятие ворот.

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На 60-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил в ворота амстердамской команды мяч. Ответный гол последовал через 15 минут — автором забитого мяча стал полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш. На 87-й минуте победный гол «Реала» забил вышедший на замену полузащитник Марко Асенсио.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ, ФК Реал Мадрид.
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