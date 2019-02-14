Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля

Новости спорта: Сегодня киевское Динамо и донецкий Шахтер стартуют в 1/16 финала Лиги Европы.

Киевское "Динамо" стартует в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против греческого "Олимпиакоса". Встреча пройдет на стадионе "Караискакис" в Пирее 14 февраля.

Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

Транслировать противостояние украинского и греческого клубов в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 1". В России встречу покажет телеканал "Матч! Футбол 3".

"Динамо" считается аутсайдером выездного матча. На победу "Олимпиакоса" букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,40. Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 4,20.

В то же время вице-чемпион Украины является фаворитом на выход в следующий этап турнира. На проход "Динамо" букмекеры дают коэффициент 1,77, на "Олимпиакос" - 2,05.

Напомним, "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, а "Олимпиакос" - со второго, обыграв в заключительном туре "Милан".

14 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Встреча пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".В России встречу будет транслировать телеканал "Матч! Футбол 1".

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом первой встречи. На победу "горняков" дается коэффициент 2,28. Ничья оценивается коэффициентом 3,45, а победа гостей - 3,25.

В то же время "Айнтрахт" является фаворитом на выход в следующий этап. На проход немецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1,77, а на "Шахтер" - 2,05.

Напомним, в первой части сезона "Шахтер" занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и перешел в Лигу Европы. "Айнтрахт" с максимальным количеством очков завершил групповой этап ЛЕ.