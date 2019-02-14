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В УЕФА разъяснили офсайд и отмененный гол в матче Аякс - Реал

В УЕФА разъяснили офсайд и отмененный гол в матче Аякс - Реал
11:21 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с официальным сообщением.

Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте прокомментировал момент с отмененным голом "Аякса" в первом тайме матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, защитник Николас Тальяфико открыл счет, но после просмотра повтора судья отменил взятие ворот.

"На 38-й минуте первого матча между "Аяксом" и "Реалом" Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра ВАР. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении "вне игры" и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это.

Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR

Решение было принято в соответствии с инструкцией ВАР. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар", – говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, что мадридский Реал обыграл амстердамский Аякс со счетом 1:2.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола.
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