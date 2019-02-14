Лопетеги объяснил, почему объявил об уходе в Реал перед стартом ЧМ-2018

Новости спорта: Испанский специалист Лопетеги рассказал подробности ухода из сборной Испании.

За 2 дня до начала чемпионата мира 2018 года стало известно, что тренер сборной Испании Хулен Лопетеги по окончанию турнира возглавит Реал. Однако все произошло еще быстрее — глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес на следующий день уволил Лопетеги.

«Мне было непросто. Мы упорно трудились два года и ощущали, что готовы провести великолепный чемпионат мира», — заявил Лопетеги в интервью ВВС.

«За два месяца до этого я продлил контракт со сборной, в котором прописали клаусулу. Это была идея Рубиалеса, а я без проблем согласился. А затем появилось предложение от Реала. Время выбирал не я и не Реал — я согласился, но знал, что всецело ответственен за чемпионат мира. Было невозможно, да и нечестно месяц держать это соглашение в секрете».

Лопетеги провел пресс-конференцию, поскольку не хотел держать все в секрете.

«Мы были уверены, что лучше всего провести пресс-конференцию, на которой все рассказать открыто и затем закрыть этот вопрос, сконцентрировавшись на ЧМ. Футболисты были великолепны. И после того, как я сказал им, у нас была лучшая тренировка за три недели подготовки. Мы были счастливы, но президент принял свое решение».

Его перелет из России в Испанию, где он стал тренером Реала, был сложнейшим в жизни Лопетеги.

«Это был очень тяжелый момент, который я не забуду, потому что он стал сюрпризом. Я чувствовал, что это очень несправедливо. Во время пятичасового перелета из Москвы в Мадрид я не сказал ни слова, но такова жизнь. Это очень печальный опыт, но нужно постараться извлечь из него положительные моменты».

Лопетеги проработал в Реале несколько месяцев. Он был уволен после того, как команда добыла только одну победу в семи матчах, проиграв в последнем из них Барселоне 1:5.