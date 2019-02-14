Шевченко планирует посетить матчи Динамо и Шахтера в Лиге Европы

Новости спорта: Главный тренер будет просматривать кандидатов в команду.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко будет присутствовать на поединках донецкого Шахтера и киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Как стало известно КОМАНДЕ1, наставник национальной сборной Украины посетит две домашние игры с участием отечественных грандов. На этой неделе Андрей Шевченко будет присутствовать на ОСК Металлист (14 февраля), а на следующей — на НСК Олимпийский (21 февраля).

Шахтер в первом раунде плей-офф противостоит франкфуртскому Айнтрахту. Первый матч команд состоится завтра в 22.00 в Харькове, а ответный — в следующий четверг в 19.55.

Динамо начинает свою дуэль против Олимпиакоса на выезде. Первая встреча состоится завтра в 19.55, а ответная — на поле киевлян через неделю в 22.00.