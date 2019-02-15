Карпаты подписали Йоду

Новости спорта: Львовский футбольный клуб "Карпаты" подписал 30-летнего французского полузащитника Абдула Карима Йоду.

Контракт с Йодой рассчитан на 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Карпаты".

"Зелено-белые" заключили контракт с французским полузащитником ивуарийского происхождения Абдулом Каримом Йодой. Длительность соглашения составляет два с половиной года. Вингер будет играть под 74 номером", - говорится в сообщении.

Абдул Карим Йода является воспитанником швейцарского "Серветта", за главную команду которого дебютировал в 2006 году, а через три года перешел в швейцарский клуб "Сьон". В составе этой команды дебютировал в Лиге Европы и выиграл Кубок Швейцарии. Выступал также за "Астру", "Хетафе", "Альмерию". Последним клубом Йоды был испанский "Реус Депортиу".