Олимпиакос - Динамо: Соль в старте, Шабанов заменит Кадара

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Олимпиакос - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
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19:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Олимпиакос и Динамо встречаются в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Олимпакос – Динамо начнется в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Наставники команд уже определились со стартовыми составами на поединок.

Олимпакос - Динамо: стартовые составы команд:

Олимпиакос: Са – Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас – Камара, Гильерме – Диаш, Фортунис, Поденсе – Хассан.

Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис.

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Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный.

Ответный матч Динамо – Олимпиакос пройдет 21 февраля на киевском НСК Олимпийский. Начало в 22:00.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола.
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