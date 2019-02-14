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Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Айнтрахтом

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Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Айнтрахтом
23:55 Чт, 14 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Харькове на ОСК "Металлист" завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт.

Шахтер, играя практически весь матч в меньшинстве, сумел свести матч с Айнтрахтом к ничьей. Команды выдали сумасшедшую стартовую десятиминутку, в результате которой было забито 2 мяча (1 с пенальти), а Степаненко успел получить красную карточку.

Шахтер 2:2 Айнтрахт

Голы: Марлос 9' (с пенальти), Тайсон 67' - Хинтереггер 7', Костич 50' 

Предупреждения: Степаненко 6', Кривцов 76' - Фернандес 19', Гачинович 84'

Удаление: Степаненко 11' (вторая желтая)

Шахтер - Айнтрахт Видео голов

В первом тайме события развивались очень стремительно. Уже на 7-й минуте Хинтереггер после подачи со штрафного перевесел в воздухе Исмаили и пробил головой в сторону ворот. Пятов, казалось, поймал мяч, однако тот предательски залетел за линию. Уже через 2 минуты Мораэс заработал пенальти, который реализовал Марлос.  Через минуту Тарас Степаненко получил вторую необязательную желтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Численное большинство гости сумели реализовать в забитый мяч лишь в дебюте второго тайма. На 50-й минуте поединка Костич замкнул идеальную передачу Йовича с правого фланга. Горняки выдержали штурм своих ворот и даже провели несколько разящих контр-атак, одна из которых увенчалась голом. На 67-й минуте поединка Тайсон реализовал фактически выход один на один с Траппом.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос (Соломон 68'), Коваленко (Малышев 81'), Тайсон, Мораэс (Болбат 90').

Айнтрахт: Трапп, Ндика, Хасебе, Гинтереггер, да Коста, Фернандес (де Гузман 82'), Гачинович, Роде (Виллемс 46'), Костич, Ребич, Йович.

Ответный матч состоится в Франкфурте 21 февраля.

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