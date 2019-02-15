Во время матча Олимпиакос - Динамо полиция избила украинских фанатов

Новости спорта: После стычек с греческими ультрас, которые состоялись до матча, у киевлян есть ножевые ранения.

Болельщикам киевского Динамо досталось от греческих фанатов и полиции во время матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором украинский клуб противостоял Олимпиакосу

Перед матчем ультрас Динамо подрались с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения.

А уже во время игры местная полиция также начала применять силу к украинским болельщикам.

Также, фанаты Олимпиакоса на секторе вывесили флаг России:

Сам матч между Олимпиакосом и Динамо завершился вничью.

Ответный матч между командами состоится через неделю, 21 февраля. Встреча пройдет в Киеве.