Во время матча Олимпиакос - Динамо полиция избила украинских фанатов

Болельщикам киевского Динамо досталось от греческих фанатов и полиции во время матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором украинский клуб противостоял Олимпиакосу
Перед матчем ультрас Динамо подрались с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения.
А уже во время игры местная полиция также начала применять силу к украинским болельщикам.
Также, фанаты Олимпиакоса на секторе вывесили флаг России:
Сам матч между Олимпиакосом и Динамо завершился вничью.
Ответный матч между командами состоится через неделю, 21 февраля. Встреча пройдет в Киеве.