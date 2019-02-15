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Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы
08:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Голы и лучшие моменты матча 1/16 финала Олимпиакос - Динамо

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" в Пирее на стадионе "Караискакис" завершился боевой ничьей 2:2. Киевляне пропустиили в самом дебюте игры от Хассана, но еще в первом тайме сумели сравнять счет усилиями Виталия Буяльского. Но на перерыв греки ушли с преимущество в счете – дальний и точный удар удался Диашу.

После перерыва киевляне перестроили игру и полностью переиграли соперника, но забить сумел лишь однажды – перед финальным свистком отличился Беньямин Вербич.

Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом

"Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2

Голы: Хассан (9), Жил Диаш (40) – Буяльский (27), Вербич (89)

"Олимпиакос": Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 86), Хассан.

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Фран Соль (Русин, 82).

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола.
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