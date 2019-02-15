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Шахтер - Айнтрахт: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Шахтер - Айнтрахт: видео голов и обзор матча Лиги Европы
08:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю.

В Харькове завершился первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт, в котором донецкий клуб добыл ничейный результат.

Седьмая подряд домашняя ничья Шахтера против немецких команд. И все решится во Франкфурте через неделю.

Обзор матча и видео голов в матче Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт:

Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Шахтер - Айнтрахт 1:1

Голы: 0:1 – 7 Хинтереггер, 1:1 – 9, пенальти Марлос, 1:2 – 50 Костич, 2:2 –67 Тайсон.

Шахтер: Пятов, Кривцов, Бутко, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Малышев, 81), Алан Патрик, Марлос (Соломон, 69), Тайсон, Степаненко, Мораес(Болбат, 90).

Айнтрахт Ф: Трапп, Ндика, Хинтереггер, да Кошта, Хасебе, Фернандес (де Гузман, 82), Гачинович, Костич, Роде (Виллемс, 46), Ребич, Йович.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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