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Слова наставника Айнтрахта после матча против Шахтера в Лиге Европы

Слова наставника Айнтрахта после матча против Шахтера в Лиге Европы
09:04 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: Наставник Айнтрахта Ади Хюттер подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер прокомментировал ничью его команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера (2:2). Австриец немного недоволен результатом, но в целом рад игрой команды.

«Трудно вывести Шахтер из игры, когда они играют с такой скоростью, техникой и динамикой все 90 минут. Мы добыли хороший результат, хотя он мог быть и лучше. Нам удалось забить два гола на выезде. Но я немного недоволен результатом, потому что мы 80 минут играли в большинстве, и слишком легко отдали преимущество», — цитирует Хюттера официальный сайт Айнтрахта.

Тренер надеется, что команда сможет показать футбол высокого уровня в ответном матче.

«Несмотря ни на что, команда очень хорошо выступила против такого сильного соперника. Через неделю мы увидим, чего стоит эта ничья. Айнтрахт снова должен показать хорошую игру во Франкфурте. Теперь пришло время хорошо восстановиться и подготовиться к матчу Бундеслиги в воскресенье».

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Хюттер также объяснил замену Себастьяна Роде в перерыве.

«Роде мы заменили, потому что у него были мышечные проблемы. В таком случае лучше не рисковать».

Следующий матч Айнтрахт проведет в воскресенье в рамках 22-го тура Бундеслиги против Боруссии М.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера состоится 21 февраля. Начало игры в 19:55.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Ади Хюттер.
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