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Степаненко - о матче против Айнтрахта и своем удалении

Степаненко - о матче против Айнтрахта и своем удалении
09:27 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Тарас Степаненко признал, что подвел команду в матче с Айнтрахтом.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о красной карточке, полученной им в матче ЛЕ против Айнтрахта.

"Нет смысла себя выгораживать. Это уже произошло – я подвел команду. Было или не было... Человек судит в Англии, наверное, ему виднее.

О первом моменте я не могу сказать. Я не знаю, к мячу или к футболисту я первым прикоснулся. А во втором моменте я даже не думал, что будет желтая карточка. Я почувствовал, что сыграл в мяч, а потом уже по инерции задел соперника.

Тяжело. В моей карьере были удаления, но таких нет. Но я не привык кого-то винить... Человек уже показал карточку, что я могу поменять?

Теперь стоит задуматься, хотя я всегда об этом думаю, быть более уравновешенным. Не могу сказать, что я был чересчур заведенный. У меня достаточно опыта, чтобы контролировать свои эмоции. Как в жизни, так и на футбольном поле, бывают такие ситуации – все быстро произошло.

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Я с себя вины не снимаю. Хорошо, что ребята выстояли и добились ничьей. Очень переживал после второго пропущенного мяча, но слава Богу забили", – сказал Степаненко.

Напомним, на 11-й минуте Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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