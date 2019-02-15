"Все решится в Киеве": Хацкевич - о матче против Олимпиакоса

Новости спорта: Главный тренер Динамо прокомментировал первую игру с Олимпиакосом на послематчевой пресс-конференции.

Александр Хацкевич считает, что шансы у команд по-прежнему остаются равными — пятьдесят на пятьдесят.

- Даже после пропущенного мяча в начале игры команда все равно не отошла от того плана, который был предложен нами перед игрой и к чему мы готовились. Было видно и движение, и понимание, и структуру, организацию игры на протяжении всего матча.

В перерыве мы попросили ребят агрессивнее играть вперед, потому что в начале игры мы достаточно много играли назад и поперек. Но несмотря на отсутствие игровой практики, в плане самого подхода и того, как команда строила игру, сегодня все было на достаточно хорошем уровне.

- Сегодня завершился только первый тайм, ваша команда добыла достойный результат в гостях. Как вы расцените шансы команд перед ответной встречей?

- Как бы не закончилась игра сегодня, все решалось бы в Киеве. Результат 2:2 нас удовлетворяет, но шансы, как и прежде, остаются равными — 50 на 50.

- Накануне игры вы говорили, что после предыгровой тренировке примете решение о готовности к матчу Кадара. В какой момент вы приняли решение не включать его в заявку на игру? Какие шансы у Тамаша принять участие в ответной игре?

- Мы приняли это решение после вчерашней тренировки, потому что Тамаш сам сказал, что не сможет принять участие в матче. Что касается шансов сыграть в Киеве, все будет зависеть от того, в каком состоянии будет сам Кадар. Он уже пропустил 10 дней и еще пару дней пропустит. Шансы есть, но они невелики.

Александр Хацкевич отметил, что решение выставить в стартовом составе Франа Соля — его. Он доволен, как отыграл новичок команды.

- Почему вы сделали выбор в пользу Франа Соля на позиции центрфорварда? Насколько вы удовлетворены его официальным дебютом?

- Это мое решение. Я полностью удовлетворен его работой на футбольном поле, он оказывал достаточно много давления на защитников, то есть сыграл сегодня на команду.

- Ожидали ли вы от Олимпиакоса именно такого плана и состава на игру?

- Того, что будут такие значительные изменения в составе, мы не ожидали. Каким был план Олимпиакоса — это стратегия и выбор тактики на игру их главного тренера. Главное для нашей команды то, что мы играли в тот футбол, о котором мы договаривались.

Ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля в 22:00.