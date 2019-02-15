Барселона договорилась с Вальверде о продлении контракта

Новости спорта: Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде остается в клубе еще на один сезон.

Барселона и Эрнесто Вальверде достигли соглашения о продлении контракта на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Подписание нового договора состоится сегодня.

Текущий контракт Вальверде с Барселоной истекал летом 2019 года. Ранее тренер заявлял, что в конце сезона может покинуть команду.

Напомним, что большинство членов правления клуба проголосовало за продление соглашения с Вальверде.

Испанец возглавляет Барселону с 2017 года. Он привел каталонцев к чемпионству, а также выиграл Кубок Испании и Суперкубок Испании. Всего под руководством 55-летнего тренера команда провела 96 матчей, выиграв 65 и проиграв 9.

Барселона после 23 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский Реал на 6 очков.

Следующий матч каталонцы проведут 16 февраля против Вальядолида.