Cлова наставника Олимпиакоса после матча против Динамо в Лиге Европы

Новости спорта: Наставник Олимпиакоса Педру Мартинш назвал свою главную ошибку в матче против киевского Динамо.

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал ничью своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» (2:2):

«Ясно, что во втором тайме мы где-то подсознательно были позади. Нам нужно было обороняться, больше прессинговать. Мы не показали игру, которую должны были.

Первый тайм мы начали хорошо, играли эффективно. Мы выиграли много дуэлей за мячи, создали моменты и смогли их воплотить в два гола. Во втором тайме мы сели в оборону, это связано с подсознанием. Мы не должны были этого делать. Это была большая ошибка.

Мы могли иметь 3:1. Но результат таков, мы должны двигаться вперед, все будет зависеть от ответного матча. У нас есть шансы пройти дальше.

У нас по два игрока на каждую позицию, каждый может играть на уровне наших ожиданий. Уверены, что любая травма или дисквалификация не влияет на эффективность игры команды. Мы показали, что даже после изменений в составе можем показывать хороший футбол.

Что касается 5 пропущенных голов в последних 2 матчах, то нас это очень беспокоит. Это нужно немедленно изменить. Это влияет на концентрацию и психологическое состояние футболистов».