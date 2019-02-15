В УЕФА положительно оценили использование VAR в Лиге Чемпионов

Новости спорта: В поединках в Манчестере, Риме, Амстердаме и Лондоне впервые использовалась видео система.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти оценил систему VAR в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов на этой неделе.

- Я доволен тем, как был реализован VAR. Технология сработала отлично, судьи отработали на очень высоком уровне. Это показало всю ту работу, которую мы проделали.

В матче между «Аяксом» и «Реалом» судья выявил, что игрок «Аякса» находился в офсайде и мешал вратарю, не давая тому играть. Главное, что судья принял верное решение. Точность в этом случае важнее скорости. Но мы хотим быть как можно более эффективными и постараемся улучшить систему в дальнейшем.

Это была очень непростая ситуация, когда VAR должен был проверить две возможные ситуации офсайда, - цитирует пресс-служба УЕФА Розетти.