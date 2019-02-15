Скачать
Пятница, 15.02.2019
Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Айнтрахт: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Айнтрахт: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

В УЕФА положительно оценили использование VAR в Лиге Чемпионов

В УЕФА положительно оценили использование VAR в Лиге Чемпионов
12:16 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: В поединках в Манчестере, Риме, Амстердаме и Лондоне впервые использовалась видео система.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти оценил систему VAR в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов на этой неделе.

- Я доволен тем, как был реализован VAR. Технология сработала отлично, судьи отработали на очень высоком уровне. Это показало всю ту работу, которую мы проделали.

В матче между «Аяксом» и «Реалом» судья выявил, что игрок «Аякса» находился в офсайде и мешал вратарю, не давая тому играть. Главное, что судья принял верное решение. Точность в этом случае важнее скорости. Но мы хотим быть как можно более эффективными и постараемся улучшить систему в дальнейшем.

Лидер Аякса: Очень плохо, что наш гол отменили

Это была очень непростая ситуация, когда VAR должен был проверить две возможные ситуации офсайда, - цитирует пресс-служба УЕФА Розетти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Аякс, Футбол, Роберто Розетти, Новости футбола, VAR.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Айнтрахт: события матча (Видео)
02 Лацио - Севилья 0:1: события матча
03 Украинская фигуристка Архипова выиграла бронзу юношеского олимпийского фестиваля
04 Олимпиакос 2:2 Динамо: события матча Лиги Европы
05 Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь