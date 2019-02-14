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Четверг, 14.02.2019
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Лидер Аякса: Очень плохо, что наш гол отменили

Лидер Аякса: Очень плохо, что наш гол отменили
22:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Молодой полузащитник Френки де Йонг доволен игрой своей команды, но недоволен результатом.

Полузащитник Аякса Френки де Йонг прокомментировал исход матча против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

"Как команда мы сыграли хорошо. Очень плохо, что наш гол отменили. Возможно, что-то подобное легко делать в пользу большого клуба. Аякс тоже с таким сталкивался. Но мы продолжили играть хорошо и после отмененного гола и заработали свои шансы. Жаль, что они не принесли нам лучшего результата", – приводит слова футболиста BBC.

Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)

Напомним, судья отменил гол Аякса в ворота Реала после VAR. Это 1-й видеоповтор в ЛЧ.

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ФК Реал, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Френки де Йонг.
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