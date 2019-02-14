Лидер Аякса: Очень плохо, что наш гол отменили

Новости спорта: Молодой полузащитник Френки де Йонг доволен игрой своей команды, но недоволен результатом.

Полузащитник Аякса Френки де Йонг прокомментировал исход матча против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

"Как команда мы сыграли хорошо. Очень плохо, что наш гол отменили. Возможно, что-то подобное легко делать в пользу большого клуба. Аякс тоже с таким сталкивался. Но мы продолжили играть хорошо и после отмененного гола и заработали свои шансы. Жаль, что они не принесли нам лучшего результата", – приводит слова футболиста BBC.

Напомним, судья отменил гол Аякса в ворота Реала после VAR. Это 1-й видеоповтор в ЛЧ.