Таблица коэффициентов УЕФА по итогам матчей 14 февраля

Новости спорта: В четверг, 14 февраля, украинские команды сыграли свои еврокубковые матчи.

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы футболисты "Динамо" и "Шахтера" сыграли вничью с одинаковым счетом 2:2 соответственно с греческим "Олимпиакосом" и немецким "Айнтрахтом".

Эти два пункта позволили пополнить копилку Украины, которая занимает 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, на 0,4 балла. Однако Бельгия (8-я позиция) усилиями "Брюгге" и "Генка" завоевала 0,6 пункта и увеличила расстояние между странами до 1,4 балла, сообщает официальный сайт ФФУ.

"В целом "Динамо" имеет в нынешнем евросезоне 11 очков, "Шахтер" - 10 (четыре из них - бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов),"Ворскла" принесла два пункта, "Заря" и "Мариуполь" - по полтора ( в сумме - 26).

Добавим, что седьмая, восьмая и девятая асоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном) и трех - в Лиге Европы (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном). А вот 10-я позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше),

ТОП-10 стран таблицы коэффициентов УЕФА:

1. Испания. Сумма за пять сезонов - 98,855 (за текущий - 14,857)

2. Англия. 76,177 (13,357)

3. Италия. 73,011 (10,928)

4. Германия. 70,070 (13,357)

5. Франция. 57,665 (9,750)

6. Россия. 49,882 (6,916)

7. Португалия. 46,232 (8,900)

8. Бельгия. 39,900 (7,800)

9. Украина. 38,500 (5,200)

10. Турция. 34,400 (5,300).