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Соломон - о своем дебюте и матче против Айнтрахта в Лиге Европы

Соломон - о своем дебюте и матче против Айнтрахта в Лиге Европы
14:31 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Израильский новичок Шахтера Манор Соломон прокомментировал свой дебютный матч за "горняков".

Форвард Шахтера Манор Соломон прокомментировал свой официальный дебют во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта (2:2). По словам израильтянина, в ответной игре команда постарается победить.

«Очень рад возможности дебютировать за Шахтер в официальном матче, но я считаю, что это не лучший результат для Шахтера. На следующей неделе мы отправимся в Германию, где постараемся одержать победу», — цитирует новичка дончан Terrikon.com.

«Я вышел на поле на 70-й минуте, но играть вдесятером было непросто. Но я рад, что принял участие в поединке. Надеюсь, в будущем буду играть еще больше».

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19-летний Соломон подписал контракт с Шахтером этой зимой, перейдя из израильского Маккаби Петах-Тиквы. Контракт рассчитан сроком на 5 лет.

Форвард уже забивал за Горняков в контрольном матче против Леха, а вчера дебютировал в официальной игре.

Ответная встреча Шахтера с Айнтрахтом состоится в Франкфурте 21 февраля.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Манор Соломон.
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