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Пятница, 15.02.2019
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Слова наставника Арсенала после сенсационного поражения от БАТЭ в ЛЕ
15:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Унаи Эмери прокомментировал неожиданное поражение своей команды от БАТЭ.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал неожиданное поражение своей команды от БАТЭ (0:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Испанец сетует на плохую реализацию моментов.

«Мы проиграли, здесь нечему радоваться. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако наш соперник отлично показал себя в защите. К тому же, они забили гол. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой», — цитирует Эмери Pressball.by.

Тренер уверен, что Арсеналу удастся пройти в следующий раунд турнира.

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«Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше».

Ответная встреча между командами состоится 21 февраля в Лондоне.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Новости футбола, БАТЭ.
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