Месси вместе с Пике будет спонсировать теннисный Кубок Дэвиса

Новости спорта: Лидер Барселоны Лионель Месси - партнер Жерара Пике в инвестиционной группе Kosmos.

Нападающий Барселоны Лионель Месси присоединился к Жерару Пике в инвестиционной компании испанца. Пике является основателем инвестиционной группы Kosmos, а теперь рассказал, что Месси - его партнер.

"Лео – партнер и часть семьи Kosmos. Он тоже обожает теннис. Мы уже 18 лет общаемся, и я всегда делюсь с ним идеями. В этом проекте он тоже участвует", - цитирует Жерара tennis365.com.

Ранее стало известно, что Kosmos подписал контракт на проведение Кубка Дэвиса сроком на 25 лет. Планируется, что за время действия соглашения компания вложит в турнир 3 миллиарда долларов.