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Месси вместе с Пике будет спонсировать теннисный Кубок Дэвиса

Месси вместе с Пике будет спонсировать теннисный Кубок Дэвиса
16:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лидер Барселоны Лионель Месси - партнер Жерара Пике в инвестиционной группе Kosmos.

Нападающий Барселоны Лионель Месси присоединился к Жерару Пике в инвестиционной компании испанца. Пике является основателем инвестиционной группы Kosmos, а теперь рассказал, что Месси - его партнер.

"Лео – партнер и часть семьи Kosmos. Он тоже обожает теннис. Мы уже 18 лет общаемся, и я всегда делюсь с ним идеями. В этом проекте он тоже участвует", - цитирует Жерара tennis365.com.

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Ранее стало известно, что Kosmos подписал контракт на проведение Кубка Дэвиса сроком на 25 лет. Планируется, что за время действия соглашения компания вложит в турнир 3 миллиарда долларов.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Теннис, Футбол, Кубок Дэвиса, Новости футбола, Новости тенниса.
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