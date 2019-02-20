Ливерпуль - Бавария: слова Ковача после матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Главный тренер Баварии не спешит радоваться или унывать из-за нулевой ничьей с Ливерпулем.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде сыграли 0:0 с Ливерпулем.

«Стакан наполовину полон, но и наполовину пуст. Не припомню много клубов, которые бы не проигрывали и не пропускали от Ливерпуля на Анфилде. Красные – очень классная команда», — заявил Ковач.

«Мы сыграли очень надежно в защите, продемонстрировали высокий уровень тактики и настроя».

«Мы не забили, но и не пропустили. Теперь нас ожидает домашний матч, где мы будем играть перед 75 тысячами болельщиков. Мы понимаем, что если пропустим, будем обязаны побеждать».

«На этом уровне мельчайшие детали могут решить все. Так что давайте дождемся матча и посмотрим».

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп остался вполне доволен результатом, заявив, что «0:0 — лучшая из возможных ничьих«.

Ответный поединок между Баварией и Ливерпулем состоится 13 марта.