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Ливерпуль - Бавария: слова Ковача после матча Лиги чемпионов

Ливерпуль - Бавария: слова Ковача после матча Лиги чемпионов
09:47 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер Баварии не спешит радоваться или унывать из-за нулевой ничьей с Ливерпулем.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде сыграли 0:0 с Ливерпулем.

«Стакан наполовину полон, но и наполовину пуст. Не припомню много клубов, которые бы не проигрывали и не пропускали от Ливерпуля на Анфилде. Красные – очень классная команда», — заявил Ковач.

«Мы сыграли очень надежно в защите, продемонстрировали высокий уровень тактики и настроя».

«Мы не забили, но и не пропустили. Теперь нас ожидает домашний матч, где мы будем играть перед 75 тысячами болельщиков. Мы понимаем, что если пропустим, будем обязаны побеждать».

Ливерпуль - Бавария: слова Клоппа после матча Лиги чемпионов

«На этом уровне мельчайшие детали могут решить все. Так что давайте дождемся матча и посмотрим».

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп остался вполне доволен результатом, заявив, что «0:0 — лучшая из возможных ничьих«.

Ответный поединок между Баварией и Ливерпулем состоится 13 марта.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Нико Ковач.
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