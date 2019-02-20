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Ракитич стал главной трансферной целью Интера

Ракитич стал главной трансферной целью Интера
11:42 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф

Новости спорта: Хорватский полузащитник Барселоны Иван Ракитич может вскоре покинуть каталонский клуб.

Интер будущим летом планирует усилить свой состав полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны близки к заключению сделки.

30-летний хорват обойдется Интеру около 40 миллионов евро, а сам футболист получит трехлетний контракт.

Барселона хочет выручить за своего футболиста 45 миллионов, в то время как Интер пока предлагает только 35 миллионов. Дополнительно сообщается, что стороны смогут найти компромисс.

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Нынешний контракт Ракитича с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне полузащитник сыграл 23 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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