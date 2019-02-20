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Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги Европы: состав команды

Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги Европы: состав команды
13:10 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Паулу Фонсека рассчитывает на 21 футболиста.

Шахтер отправился в Германию, где сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта.

Сыграть против немецкой команды могут следующие футболисты:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Олег Кудрик.

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Максим Малышев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрей Тотовицкий.

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

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Из-за дисквалификаций дончанам не помогут защитник Сергей Кривцов и хавбек Тарас Степаненко.

В первом поединке команды сыграли 2:2, при том, что Горняки с 11-й минуты играли вдесятером после удаления Степаненко.

Поединок между Айнтрахтом и Шахтером начнется 21 февраля в 19:55 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Марлос, Майкон, Тайсон, Андрей Пятов, Фернандо, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Олег Кудрик, Манор Соломон, Анатолий Трубин.
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