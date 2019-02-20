Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги Европы: состав команды

Шахтер отправился в Германию, где сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта.
Сыграть против немецкой команды могут следующие футболисты:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Олег Кудрик.
Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили.
Полузащитники: Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Максим Малышев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрей Тотовицкий.
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.
Из-за дисквалификаций дончанам не помогут защитник Сергей Кривцов и хавбек Тарас Степаненко.
В первом поединке команды сыграли 2:2, при том, что Горняки с 11-й минуты играли вдесятером после удаления Степаненко.
Поединок между Айнтрахтом и Шахтером начнется 21 февраля в 19:55 по киевскому времени.