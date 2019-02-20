Скачать
Пятница, 22.02.2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Ибрагимович поблагодарил своих хейтеров

Ибрагимович поблагодарил своих хейтеров
14:07 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, почему перешел в МЮ.

Златан Ибрахимович присоединился к МЮ, когда ему было практически 35 лет. До этого он много забивал в ПСЖ, однако скептики не верили в шведа в более сильной Премьер-лиге.

«Передо мною в том возрасте стоял вызов – перейти в Англию, ведь многие говорили, что я недостаточно хорош», — рассказал Ибрагимович клубной пресс-службе.

«Мне нравятся такие вещи, потому что они раздражают и заряжают адреналином».

«Через три месяца им всем приходилось есть свои слова. Мне понадобились новые хейтеры, потому что старые стали моими поклонниками!»

Балотелли забил невероятный гол ударом скорпиона (Видео)

«Когда я появился в Манчестер Юнайтед, я сказал, что завоюю Англию. Все смеялись с меня, но я не шутил».

Ибрагимович с 2016 по 2018 забил 29 голов за МЮ в 53 играх.

После этого швед ушел в Лос-Анджелес Гэлакси. На счету Ибрахимовича 22 гола в 27 матчах МЛС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Златан Ибрахимович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
02 Динамо минимально обыграло Олимпиакос
03 Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)
04 Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
05 Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь