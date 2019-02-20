Ибрагимович поблагодарил своих хейтеров

Новости спорта: Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, почему перешел в МЮ.

Златан Ибрахимович присоединился к МЮ, когда ему было практически 35 лет. До этого он много забивал в ПСЖ, однако скептики не верили в шведа в более сильной Премьер-лиге.

«Передо мною в том возрасте стоял вызов – перейти в Англию, ведь многие говорили, что я недостаточно хорош», — рассказал Ибрагимович клубной пресс-службе.

«Мне нравятся такие вещи, потому что они раздражают и заряжают адреналином».

«Через три месяца им всем приходилось есть свои слова. Мне понадобились новые хейтеры, потому что старые стали моими поклонниками!»

«Когда я появился в Манчестер Юнайтед, я сказал, что завоюю Англию. Все смеялись с меня, но я не шутил».

Ибрагимович с 2016 по 2018 забил 29 голов за МЮ в 53 играх.

После этого швед ушел в Лос-Анджелес Гэлакси. На счету Ибрахимовича 22 гола в 27 матчах МЛС.