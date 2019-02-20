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ТК Футбол потеряет права на показ матчей АПЛ

ТК Футбол потеряет права на показ матчей АПЛ
14:38 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф

Новости спорта: Права на трансляцию английской Премьер-Лиги перейдут другому телеканалу.

Начиная с сезона 2019/20 телеканалы Футбол 1/2 прекратят показ английской Премьер-Лига на своих экранах.

Каналы Футбол 1/2 освещали английскую Премьер-Лигу с сезона 2010/11. На данный момент в их распоряжении показ турниров УЕФА (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Наций, чемпионат Европы), украинская Премьер-Лига и итальянская Серия А.

Как сообщают некоторые источники Права на новый трехлетний цикл на территории Украины купила компания Setanta.

Пока что телеканал не вещает в Украине, но собирается запуститься к новому сезону. Работать он будет на украинском языке.

Официального подтверждения пока нет. Что будет показывать Setanta еще, кроме АПЛ, пока неизвестно.

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По информации источников Football.ua, одним из претендентов на показ английского чемпионата являлся портал Megogo, который на данный момент производит показ чемпионатов Испании, Франции и Германии на территории Украины. Однако, Megogo все же не получил права на показ.

Украинские телезрители смогут и дальше наблюдать за чемпионатом Англии.

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