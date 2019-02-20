ТК Футбол потеряет права на показ матчей АПЛ

Новости спорта: Права на трансляцию английской Премьер-Лиги перейдут другому телеканалу.

Начиная с сезона 2019/20 телеканалы Футбол 1/2 прекратят показ английской Премьер-Лига на своих экранах.

Каналы Футбол 1/2 освещали английскую Премьер-Лигу с сезона 2010/11. На данный момент в их распоряжении показ турниров УЕФА (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Наций, чемпионат Европы), украинская Премьер-Лига и итальянская Серия А.

Как сообщают некоторые источники Права на новый трехлетний цикл на территории Украины купила компания Setanta.

Пока что телеканал не вещает в Украине, но собирается запуститься к новому сезону. Работать он будет на украинском языке.

Официального подтверждения пока нет. Что будет показывать Setanta еще, кроме АПЛ, пока неизвестно.

По информации источников Football.ua, одним из претендентов на показ английского чемпионата являлся портал Megogo, который на данный момент производит показ чемпионатов Испании, Франции и Германии на территории Украины. Однако, Megogo все же не получил права на показ.

Украинские телезрители смогут и дальше наблюдать за чемпионатом Англии.