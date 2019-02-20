Лидер Ромы отказался работать с Райолой

Новости спорта: Полузащитник Николо Дзаньоло отказался от сотрудничества с всемирно известным футбольным агентом.

Полузащитник Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло не захотел становиться клиентом Мино Райолы.

По информации Gazzetta dello Sport, Райола был одним из многих агентов, которые хотели заполучить Дзаньоло после его прогресса в нынешнем сезоне.

Однако отец игрока Игор Дзаньоло заявил, что Николо останется с Клаудио Вигорелли.

19-летний полузащитник уже успел сменить агента – до Вигорелли его интересы представлял Стефано Кастельново.

Райола может похвастаться сотрудничеством с такими звездами, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннарумма и Марко Верратти.

Дзаньоло в нынешнем сезоне сыграл 23 матча за Рому, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.