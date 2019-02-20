Защитник Айнтрахта Ндика: У Шахтера очень хорошая команда

Новости спорта: Шахтер в четверг, 21-го февраля, сыграет повторный матч с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник франкфуртцев Эван Ндика считает, что игра с Шахтером будет одной из самых важных в его карьере, а шансы на проход в следующий раунд равны.

"Можно сказать, что игра с Шахтером одна из самых больших в моей карьер. Это очень важная игра для всех нас, но нам просто нужно подходить к ней так же, как и к любым другим матчам. Мы знаем, что стоит на кону. Мы полны решимости победить и выйти в следующий раунд. Тем не менее, шансы на выход в 1/8 финала равны. Это будет сложный матч как для нас, так и для них", — заявил защитник.

Ндика после первого матча, который завершился ничьей 2:2, отметил атакующий потенциал команды Паулу Фонсеки.

"Шахтер был очень результативен, поэтому мы должны с осторожностью относиться к этому. У них очень хорошая команда, и не случайно они играли в Лиге чемпионов".

Айнтрахт благодаря двум выездным голам в домашнем матче может устроить ничья 0:0 или же 1:1. Правда, 19-летний защитник уверен, что "орлы" во Франкфурте не будут играть на удержание счета.

"Мы играем дома. Не мы, не наши фанаты не ждут ничьей. Тренер никогда не просил нас играть на ничью. Он всегда хочет лишь побеждать. Шахтер будет играть на победу, как и мы", — приводит слова Ндика пресс-служба Айнтрахта.

Матч Айнтрахт — Шахтер состоится в четверг, 21-го февраля. Начало в 19:55.