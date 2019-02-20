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Севилья - Лацио 2:0: события матча (Видео)

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Севилья - Лацио 2:0: события матча (Видео)
18:42 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: 20 февраля Севилья принимает Лацио в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня, 20 февраля, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" местная команда проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19 против римского Лацио. Начало матча в 19:00 по киевскому времени, рассудит встречу английская бригада рефери во главе с Энтони Тейлором. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2".

В первой игре Севилья заслуженно победила в гостях Орлов, однако, перевес лишь в один мяч оставляет достаточно шансов Лацио для борьбы за путевку в 1/8 финала ЛЕ. 

Текстовая онлайн-трансляция поединка:

Севилья 2:0 Лацио

Голы: Бен-Йеддер 20', Сарабия 78'

Предупреждения: Васкес 17' - Патрик 21', Кайседо 31'

Удаления: Васкес 60' (вторая желтая) - Марушич 71'

(Первый матч 1:0)

Лучшие моменты второго тайма:

Матч окончен! Севилья проходит в 1/8 финала Лиги Европы.

90+3' - Дурмиси оказался в офсайде.

3 минуты добавлено к матчу.

85' - Катальди пробил с угла штрафной - Вацлик на месте.

81' - Замена у Севильи: Рог меняет Месу.

Видео гола Сарабии:

78' - Гол! Сарабия забивает после идеальной передачи Наваса.

76' - Замена у Лацио: вместо Баделя выходит Дурмиси.

74' - Промес забежал в офсайд.

71' - Удаление! Марушич отмахнулся от Месы.

68' - Опасно! Иммобиле вывели один на один, однако форвард промахнулся по воротам ударом-парашютом.

63' - Замена у Севильи: вместо Андре Силвы на поле появляется Амаду.

61' - Вацлик поймал мяч после навеса со штрафного.

60' -Удаление! Васкес нарушает правила в защите - вторая желтая для игрока Севильи.

58' - Кайседо пробил издали - выше ворот.

55' - Опасно! Защитники хозяев ошиблись в исполнении искусственного офсайда и Ачерби оказался с мячом один на один с кипером Севильи. В итоге Ачерби вкасание пробил прямо во Вацлика, который перевел круглого на угловой.

55' - Футболисты Лацио перехватили инициативу.

53' - Опасно! Андре Силва пробил после скидки партнера - мяч рикошетом от защитника пролетел рядом со штангой.

51' - Сарабия пробил из пределов штрафной - защитники Лацио блокируют.

50' - Стракоша поймал мяч после удара головой игрока Севильи.

49' - Иммобиле забежал в офсайд.

48' - Замена у Лацио: Корреа меняет Патрика.

46' - Севилья начинает второй тайм со своей атаки.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты первого тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Вацлик поймал мяч после навеса с углового.

2 минуты добавлено к 1-му тайму. 

39'Иммобиле пробил с метров 16-и - очень неточно.

37' Роке Меса пробил из-за пределов штрафной - мимо.

36' - Бадель пробил из пределов штрафной - удар блокирован.

31' - Кайседо нарушил правила - предупреждение.

29' - Силва пытался пробить головой после навеса с левого фланга, однако не попал толком по мячу.

27' - Прострел Промеса с левого фланга завершился небольшим "пожаром" в штрафной гостей, пока без удара по воротам.

27' - Меркадо нарушил правила в атаке.

21' - Патрик нарушает правила - предупреждение.

Видео гола Бен-Йеддера:

20' - Гол! Бен-Йеддер удачно сыграл на добивании.

19' - Опасно! Катальди со штрафного пробил чуть выше ворот.

17' - Васкес сыграл рукой вблизи своей штрафной - предупреждение.

17' - Лулич упал в чужой штрафной - Тэйлор нарушения не увидел. 

15'Кайседо фолит в атаке.

12' - Стракоша поймал мяч после навеса с правого фланга.

7' - Стракоша поймал мяч после прострела Бен-Йеддера с правого фланга.

6' - Замена у Севильи: Промес меняет Эскудеро.

5' - Эскудеро упал на ровном месте - готовится замена у Севильи.

4' - Вацлик своевременно вышел из ворот и поймал мяч.

2' - Силва упал в чужой штрафной - арбитр молчит.

Матч начался!

Команды уже на стадионе:

Составы команд:

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Эскудеро, Сарабрия, Меса, Васкес, Навас, Бен-Йеддер, Андре Силва

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лулич, Катальди, Бадель, Милинкович-Савич, Марушич, Кайседо, Иммобиле.

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Лига Европы, ФК Лацио, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Севилья - Лацио.
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