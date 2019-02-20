Севилья - Лацио 2:0: события матча (Видео)

Сегодня, 20 февраля, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" местная команда проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19 против римского Лацио. Начало матча в 19:00 по киевскому времени, рассудит встречу английская бригада рефери во главе с Энтони Тейлором. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2".
В первой игре Севилья заслуженно победила в гостях Орлов, однако, перевес лишь в один мяч оставляет достаточно шансов Лацио для борьбы за путевку в 1/8 финала ЛЕ.
Текстовая онлайн-трансляция поединка:
Севилья 2:0 Лацио
Голы: Бен-Йеддер 20', Сарабия 78'
Предупреждения: Васкес 17' - Патрик 21', Кайседо 31'
Удаления: Васкес 60' (вторая желтая) - Марушич 71'
(Первый матч 1:0)
Лучшие моменты второго тайма:
Матч окончен! Севилья проходит в 1/8 финала Лиги Европы.
90+3' - Дурмиси оказался в офсайде.
3 минуты добавлено к матчу.
85' - Катальди пробил с угла штрафной - Вацлик на месте.
81' - Замена у Севильи: Рог меняет Месу.
Видео гола Сарабии:
78' - Гол! Сарабия забивает после идеальной передачи Наваса.
76' - Замена у Лацио: вместо Баделя выходит Дурмиси.
74' - Промес забежал в офсайд.
71' - Удаление! Марушич отмахнулся от Месы.
68' - Опасно! Иммобиле вывели один на один, однако форвард промахнулся по воротам ударом-парашютом.
63' - Замена у Севильи: вместо Андре Силвы на поле появляется Амаду.
61' - Вацлик поймал мяч после навеса со штрафного.
60' -Удаление! Васкес нарушает правила в защите - вторая желтая для игрока Севильи.
58' - Кайседо пробил издали - выше ворот.
55' - Опасно! Защитники хозяев ошиблись в исполнении искусственного офсайда и Ачерби оказался с мячом один на один с кипером Севильи. В итоге Ачерби вкасание пробил прямо во Вацлика, который перевел круглого на угловой.
55' - Футболисты Лацио перехватили инициативу.
53' - Опасно! Андре Силва пробил после скидки партнера - мяч рикошетом от защитника пролетел рядом со штангой.
51' - Сарабия пробил из пределов штрафной - защитники Лацио блокируют.
50' - Стракоша поймал мяч после удара головой игрока Севильи.
49' - Иммобиле забежал в офсайд.
48' - Замена у Лацио: Корреа меняет Патрика.
46' - Севилья начинает второй тайм со своей атаки.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+1' - Вацлик поймал мяч после навеса с углового.
2 минуты добавлено к 1-му тайму.
39' - Иммобиле пробил с метров 16-и - очень неточно.
37' - Роке Меса пробил из-за пределов штрафной - мимо.
36' - Бадель пробил из пределов штрафной - удар блокирован.
31' - Кайседо нарушил правила - предупреждение.
29' - Силва пытался пробить головой после навеса с левого фланга, однако не попал толком по мячу.
27' - Прострел Промеса с левого фланга завершился небольшим "пожаром" в штрафной гостей, пока без удара по воротам.
27' - Меркадо нарушил правила в атаке.
21' - Патрик нарушает правила - предупреждение.
Видео гола Бен-Йеддера:
20' - Гол! Бен-Йеддер удачно сыграл на добивании.
19' - Опасно! Катальди со штрафного пробил чуть выше ворот.
17' - Васкес сыграл рукой вблизи своей штрафной - предупреждение.
17' - Лулич упал в чужой штрафной - Тэйлор нарушения не увидел.
15' - Кайседо фолит в атаке.
12' - Стракоша поймал мяч после навеса с правого фланга.
7' - Стракоша поймал мяч после прострела Бен-Йеддера с правого фланга.
6' - Замена у Севильи: Промес меняет Эскудеро.
5' - Эскудеро упал на ровном месте - готовится замена у Севильи.
4' - Вацлик своевременно вышел из ворот и поймал мяч.
2' - Силва упал в чужой штрафной - арбитр молчит.
Матч начался!
Команды уже на стадионе:
Primi tocchi con il pallone, meno di mezz’ora al calcio d’inizio pic.twitter.com/HoqsayVw3t
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 20 февраля 2019 г.
Составы команд:
"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Эскудеро, Сарабрия, Меса, Васкес, Навас, Бен-Йеддер, Андре Силва
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лулич, Катальди, Бадель, Милинкович-Савич, Марушич, Кайседо, Иммобиле.