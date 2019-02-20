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Соль: С первым голом все мои переживания уйдут

Соль: С первым голом все мои переживания уйдут
22:53 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Форвард поделился ожиданиями от ответного матча Динамо с греческой командой.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

"Естественно, те игры, которые мы провели на сборах, в корне отличаются от той, которая была против Олимпиакоса. Конечно, мы хотели выиграть, на поле была борьба. Переживал ли я перед стартом первого матча с Олимпиакосом? Конечно, атмосфера на стадионе была фантастическая. Думаю, при хорошей поддержке в Киеве мы добьемся положительного результата.

Ребята меня очень хорошо приняли в команде. Думаю, мы постепенно сыграемся. Все меня в команде хорошо приняли. Почему еще не забил? Я стараюсь забивать в каждом матче, но еще, очевидно, не наступил тот момент, когда я почувствую уверенность. С первым голом все мои переживания уйдут", - заявил Соль.

Динамо - Олимпиакос: видео онлайн-трансляция пресс-конференции перед матчем

Напомним, что прошлый поединок между командами завершился со счетом 2:2.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Фран Соль.
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