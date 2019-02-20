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Севилья выбила Лацио из Лиги Европы

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Севилья выбила Лацио из Лиги Европы
20:56 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: 20 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Севилья" принимала римский "Лацио".

Встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер. На 60-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал вторую жёлтую карточку полузащитнику хозяев Франко Васкесу, после чего "Севилья" осталась в меньшинстве. Через 11 минут прямую красную карточку получил хавбек "Лацио" Адам Марушич. На 78-й минуте второй гол "Севильи" забил полузащитник Пабло Сарабия.

Севилья 2:0 Лацио

Севилья - Лацио 2:0: события матча (Видео)

Голы: Бен-Йеддер 20', Сарабия 78'

Предупреждения: Васкес 17' - Патрик 21', Кайседо 31'

Удаления: Васкес 60' (вторая желтая) - Марушич 71'

Первый матч завершился победой "Севильи" в Риме со счётом 1:0. Таким образом, "Севилья" вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а "Лацио" завершил выступление в турнире.

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