Фонсека: Оказались в непростой ситуации

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов перед решающим матчем с Айнтрахтом.

- Неделю назад вы сказали, что посмотрите на готовность Малышева сыграть и для этого у вас есть одна неделя. Готов он сыграть?

- Могу сказать с полной откровенностью - Макс еще не готов. Из-за той огромной паузы, из-за которой он не мог играть, он не может сейчас отыграть весь матч или выйти в основном составе.

- С вами прилетел Бондаренко. Готов ли он сыграть в завтрашнем матче?

- И снова могу сказать со всей откровенностью: Бондаренко так же не готов. Он тренируется с нами несколько дней и немного растерял те детали, которые мы обрабатывали в нашем тренировочном процессе.

- Как себя чувствует Матвиенко?

- Хорошо.

- Шахтер 10 лет назад выиграл Кубок УЕФА. Является ли это для вас и команды дополнительной мотивацией?

- Нет, я не говорил. История - это уже история. Нужно смотреть в будущее. Нас ждет сложный поединок с сильным соперником, который, несомненно, сейчас имеет преимущество. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться и провести матч на высоком уровне.

- Завтра будет аншлаг - почти 52 тысячи. Это как-то повлияет на Шахтер или вы уже привыкли играть в еврокубках в таких условиях?

- Уверен, что завтрашний матч пройдет в той атмосфере, которая нравится всем нам, профессионалам футбола. Прекрасно понимаем, что практически весь стадион будет поддерживать Айнтрахт. Мы понимаем, что нас ждет непростой матч, но для меня это идеальные условия. Я обожаю играть на переполненных стадионах, когда поддерживают свою команду. Это всегда здорово.

- Насколько вы довольны комплектацией центральных защитников?

- Да, мы оказались в непростой ситуации. Но я и не скрываю ни от кого, что завтра будет играть Николай Матвиенко. Было бы неплохо, чтобы завтра сыграли Степаненко и Кривцов. Но раз такой возможности нет, ничего другого нам не остается.

- Какой вывод сделали из первого матча и стал ли Шахтер сильнее за эту неделю?

- Очень сложно до игры об этом говорить. Поговорим об этом по окончании матча. Касательно того, что произошло неделю назад, то нам пришлось адаптировать свой план на игру, исходя из того, что произошло по ходу матча. Я знаю, что мы встретимся с сильной командой. За неделю мы постарались изучить его еще больше. Если Шахтер будет играть в свою игру, то все получится. Могу сказать, что вы увидите храбрую, смелую команду. Я всегда это требую от своих игроков. И тогда все получится.

- Какое вы судейство вы хотели бы получить - с резкими и смелыми решениями или арбитра, который дает играть?

- Завтра будет очень опытный судья. Один из лучших и самых опытных в Европе. Арбитр, который дает играть. Поэтому уверен, что исход завтрашнего матча ни в коем случае не разрешиться за счет судейства.