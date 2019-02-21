Скачать
Пятница, 22.02.2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Атлетико обыграл Ювентус в Лиге чемпионов

Смотрите фото (6)
Атлетико обыграл Ювентус в Лиге чемпионов
00:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: «Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.

Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин.

Ранее в составе «Атлетико» забил Альваро Мората, но взятие ворот было отменено. Форвард точно пробил головой, но видеоповтор показал, что нападающий толкал в спину защитника «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

Манчестер Сити обыграл Шальке в Лиге чемпионов, Зинченко вышел на замену

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, ФК Атлетико Мадрид, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
02 Динамо минимально обыграло Олимпиакос
03 Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)
04 Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
05 Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь