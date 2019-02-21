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Симеоне: Мы смогли сыграть в умный футбол против очень сильной команды

Симеоне: Мы смогли сыграть в умный футбол против очень сильной команды
08:27 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Новости спорта: Диего Симеоне прокомментировал победу Атлетико в матче с Ювентусом в Лиге чемпионов.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:0).

«С возвращением на поле таких важных игроков, как Коке и Диего Коста, мы смогли сыграть в умный футбол против очень сильной команды. Знали, что необходимо использовать все свои моменты, и в итоге добились очень ценного результата.

Понимаем, что в Турине будет несладко, не сомневаюсь, что нам придётся много терпеть. Но другого способа добиться результата я не вижу.

Это мои парни. Есть много трофеев, которые можно выиграть, но запоминаются вот такие моменты демонстрации бойцовского духа. Лучшее, что может случиться со спортсменом, — оказаться в команде, которая знает, как биться и сражаться, словно братья.

Атлетико обыграл Ювентус в Лиге чемпионов

Сегодня мы были по-настоящему сильны. Перевели игру в нужное нам русло. Чувствовали себя комфортно, создавали моменты и в итоге забили голы, которые принесли нам победу над очень и очень мощным соперником.

Команда здорово отреагировала на поддержку трибун. Как по мне, шансы команд по-прежнему примерно равны. Мы ещё ничего не выиграли. Нам противостоит великая команда», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Диего Симеоне, ФК Атлетико Мадрид.
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