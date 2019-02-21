Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: все претенденты

Новости спорта: УЕФА назвал претендентов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Подошла к концу вторая футбольная лигочемпионовская неделя в 2019 году.

Во вторник, 19 февраля команды не порадовали болельщиков забитыми голами — Ливерпуль на Энфилде расписал нули с Баварией, тоже самое (только на другом стадионе) сделали Лион и Барселона.

В среду, 20 февраля было забито целых 7 мячей в матчах Шальке — Ман Сити и Атлетико — Ювентус.

По итогам четырех сыгранных матчей второй игровой недели 2019 года УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели:

Джейсон Денайер (Лион)

Тиаго Алькантара (Бавария)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Диего Годин (Атлетико Мадрид)

Победителем станет тот, кто наберет больше всех голосов от болельщиков на официальном сайте УЕФА.