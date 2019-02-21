Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: все претенденты

Подошла к концу вторая футбольная лигочемпионовская неделя в 2019 году.
Во вторник, 19 февраля команды не порадовали болельщиков забитыми голами — Ливерпуль на Энфилде расписал нули с Баварией, тоже самое (только на другом стадионе) сделали Лион и Барселона.
В среду, 20 февраля было забито целых 7 мячей в матчах Шальке — Ман Сити и Атлетико — Ювентус.
По итогам четырех сыгранных матчей второй игровой недели 2019 года УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели:
Джейсон Денайер (Лион)
Тиаго Алькантара (Бавария)
Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
Диего Годин (Атлетико Мадрид)
Победителем станет тот, кто наберет больше всех голосов от болельщиков на официальном сайте УЕФА.