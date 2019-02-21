Мората: VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать

Новости спорта: Форвард Атлетико остался недоволен решением судьи в матче Лиги чемпионов с Ювентусом.

Нападающий Атлетико Альваро Мората прокомментировал решение рефери отменить его гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (2:0).

"VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать. По крайней мере с его помощью ничего не назначили в наши ворота.

Я считаю Ювентус все еще фаворит нашей пары. Почему? Потому что это Ювентус. Нам предстоит сыграть на одном из самых недружелюбных стадионов в мире для гостевых команд", - цитирует Морату Marca.

Ответная игра Ювентус - Атлетико состоится 12 марта в Турине.

Ранее Мората ответил на критику фанатов "матрасников", заявив, что "даже Иисус нравился не всем".