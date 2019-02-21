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Семья Салы может потерять £600 тыс. из-за ошибки в контракте

Семья Салы может потерять £600 тыс. из-за ошибки в контракте
12:15 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сала мог подписать недействительный контракт с Кардиффом.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала, который погиб в результате крушения самолета, мог заключить нелегитимный контракт с Кардифф Сити. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, соглашение между сторонами не соответствовало правилам чемпоната Англии. Еще до авиакатастрофы он был возвращен обратно для пересмотра. На этой версии сейчас активно настаивают адвокаты валлийского клуба.

Помимо этого, клуб выдвинул обвинения в халатности в адрес бывшего клуба Салы Нанта, поскольку пилот, с которым игрок летел в Кардифф, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

Напомним, трансфер Салы из Нанта обошелся Кардиффу в 15 миллионов евро. Игрок подписал контракт с валлийским клубом, после чего вернулся по делам во Францию. 21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой, но самолет пропал с радаров.

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В результате поисков обломки лайнера нашли на дне Ла-Манша, а через некоторое время среди обломков обнаружили тело. Экспертиза показала, что оно принадлежит Эмилиано Сале.

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АПЛ, ФК Нант, Новости футбола, ФК Кардифф Сити.
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