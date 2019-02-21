Айнтрахт продал все билеты на матч против Шахтера

Новости спорта: На франкфуртском стадионе во время поединка "Айнтрахт" – "Шахтер" соберутся более 50 тысяч футбольных болельщиков.

Немецкий футбольный клуб "Айнтрахт" продал все билеты на вторую встречу с донецким "Шахтером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на ТК "Футбол".

"Стадион "Коммерцбанк-Арена" сегодня готов принять во Франкфурте 51,5 тысячи болельщиков. Вчера президент "Айнтрахта" Петер Фишер заявил, что "стадион будет гореть", говоря о поддержке своей команды местными болельщиками", - говорится в сообщении.

Напомним, поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Айнтрахт" – "Шахтер" состоится во Франкфурте 21 февраля и начнется в 19.55. Букмекеры в этом противостоянии фаворитом считают "Айнтрахт". Встречу рассудит испанская бригада судей, главный арбитр - Антонио Матеу Лаос.

На матче ожидается аншлаг. "Оранжево-черных" в гостевом секторе поддержат 800 болельщиков.

В первом матче 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью (2:2).