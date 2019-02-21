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Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)

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Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
21:21 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: 21 февраля Динамо принимает Олимпиакос в 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня, 21 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" местное Динамо проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени, рассудит игру словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 2". Напомним, в первом матче киевляне благодаря позднему голу добыли ничью 2:2. Для прохода в следующий раунд подопечным Александра Хацкевича достаточно не пропустить.

Текстовая онлайн-трансляция поединка.

Динамо 1:0 Олимпиакос

Гол: Соль 32'

Предупреждения: Вербич 22', Кендзера 24', Шепелев 79' - Сиссе 22', Поденсе 45', Герреро 66'

(Первый матч 2:2)

Обзор матча :

Матч окончен.

90+2' - Замена у киевлян: Н. Русин меняет Соля, Смирный меняет Вербича.

90+1' - Бойко поймал мяч после удара Натхо.

2 минуты добавлено к матчу.

87' - Опасно! Герреро не реализовал выход один на один - Бойко выручает!

83' - Хассан пробил головой после порачи с углового - рядом со штангой.

80' - Цимикас со штрафного пробил в "стенку".

79' - Шепелев грубо сыграл против Герреро возле своей штрафной.

77' - Бойко перехватил мяч после навеса с левого фланга.

75' - Замена у Динамо: Гармаш меняет Шапаренко.

74' - Опасно! Бойко спасает Динамо после удара Хассана из убойной позиции.

69' - Цыганков пробил издали - Жозе Са легко поймал мяч.

66'Герреро грубо сыграл против Бурды - предупреждение.

65' - Двойная замена у гостей: Герреро меняет Фортуниса, Натхо выходит вместо Бухалакиса.

65' - Опасно! Масурас пробивал из пределов штрафной - Бойко выручает.

64' - Шапаренко пробил с разворота -вратарь на месте.

61' - Бойко поймал мяч после рикошета от Шабанова.

60' - Бойко справился с хитрым ударом Фортуниса.

56' - Миколенко пробил сильно, но неточно - удар от ворот.

51' - Опасно! Масурас пробивал после подачи с правого фланга - рядом со штангой.

49' - Шапаренко нарушил правила в атаке.

46' - Замена у Олимпиакоса: Масурас меняет Диаша.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты первого тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+2' - Опасно! Соль не сумел пробить Жозе Са из убойной позиции.

2 минуты добавлено к первому тайму.

45' - Поденсе сбил Цыганкова вблизи своей штрафной - штрафной для Динамо.

45' - Бойко поймал мяч после навеса с правого фланга.

44' - Шепелев нарушил правила в центре поля.

41' - Сиссе перехватил перспективный прострел Миколенко с левого фланга.

39' - Диаш подыграл себе рукой в атаке - штрафной для хозяев.

35' - Шепелев пробил сходу с метров 20-и - очень неточно.

Видео гола Соля:

32' - Гол! Соль замыкает прострел Миколенко с левого фланга. Первый гол испанца за Динамо!!!

32' - Пока ничего острого не получается к у команд в атаке.

26' - Шабанов в своей штрафной подкатился под соперника и выбил мяч на угловой.

24'Кендзера врезался во вратаря греков и получил предупреждение.

22' - Вербич и Сиссе получил по предупреждению за неспортивное поведение.

20' - Вербич играет рукой на "бровке", но арбитр не заметил этого и мяч остался у киевлян.

18' - Миколенко прострелил с левого фланга - вратарь поймал мяч.

16' - Бойко кулаками выбивает мяч после навеса с левого фланга.

14' - Буяльский ошибается с передачей на Миколенко - аут для гостей.

11' - Кендзера заблокировал прострел с левого фланга - угловой для греков.

8' - Прострел Миколенко с левого фланга заблокирован.

6' - Хассан пробил издали - мимо ворот.

6' - Соль оказался в офсайде.

3' - Соля завалили в центре поля - штрафной для Динамо.

2' - Буяльский пошел в опасный подкат - фол со стороны динамовца.

2' - Жозе Са вовремя вышел из ворот, опередив Шапаренко.

Матч начался!

Перед матчем команды минутой молчания почтили память Виталия Хмельницкого - выдающегося игрока Динамо.

Команды уже на поле, вот-вот начнется игра.

Составы команд:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный, Алибеков

Олимпиакос: Са – Торосидис, Сиссе, Мерия, Цимикас – Бухалакис, Гильерме – Поденсе, Фортунис, Диаш – Хассан

Запасные: Лодыгин, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутрис, Родерик.

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