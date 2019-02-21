Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)

Сегодня, 21 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" местное Динамо проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени, рассудит игру словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 2". Напомним, в первом матче киевляне благодаря позднему голу добыли ничью 2:2. Для прохода в следующий раунд подопечным Александра Хацкевича достаточно не пропустить.
Текстовая онлайн-трансляция поединка.
Динамо 1:0 Олимпиакос
Гол: Соль 32'
Предупреждения: Вербич 22', Кендзера 24', Шепелев 79' - Сиссе 22', Поденсе 45', Герреро 66'
(Первый матч 2:2)
Обзор матча :
Матч окончен.
90+2' - Замена у киевлян: Н. Русин меняет Соля, Смирный меняет Вербича.
90+1' - Бойко поймал мяч после удара Натхо.
2 минуты добавлено к матчу.
87' - Опасно! Герреро не реализовал выход один на один - Бойко выручает!
83' - Хассан пробил головой после порачи с углового - рядом со штангой.
80' - Цимикас со штрафного пробил в "стенку".
79' - Шепелев грубо сыграл против Герреро возле своей штрафной.
77' - Бойко перехватил мяч после навеса с левого фланга.
75' - Замена у Динамо: Гармаш меняет Шапаренко.
74' - Опасно! Бойко спасает Динамо после удара Хассана из убойной позиции.
69' - Цыганков пробил издали - Жозе Са легко поймал мяч.
66' - Герреро грубо сыграл против Бурды - предупреждение.
65' - Двойная замена у гостей: Герреро меняет Фортуниса, Натхо выходит вместо Бухалакиса.
65' - Опасно! Масурас пробивал из пределов штрафной - Бойко выручает.
64' - Шапаренко пробил с разворота -вратарь на месте.
61' - Бойко поймал мяч после рикошета от Шабанова.
60' - Бойко справился с хитрым ударом Фортуниса.
56' - Миколенко пробил сильно, но неточно - удар от ворот.
51' - Опасно! Масурас пробивал после подачи с правого фланга - рядом со штангой.
49' - Шапаренко нарушил правила в атаке.
46' - Замена у Олимпиакоса: Масурас меняет Диаша.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+2' - Опасно! Соль не сумел пробить Жозе Са из убойной позиции.
2 минуты добавлено к первому тайму.
45' - Поденсе сбил Цыганкова вблизи своей штрафной - штрафной для Динамо.
45' - Бойко поймал мяч после навеса с правого фланга.
44' - Шепелев нарушил правила в центре поля.
41' - Сиссе перехватил перспективный прострел Миколенко с левого фланга.
39' - Диаш подыграл себе рукой в атаке - штрафной для хозяев.
35' - Шепелев пробил сходу с метров 20-и - очень неточно.
Видео гола Соля:
32' - Гол! Соль замыкает прострел Миколенко с левого фланга. Первый гол испанца за Динамо!!!
32' - Пока ничего острого не получается к у команд в атаке.
26' - Шабанов в своей штрафной подкатился под соперника и выбил мяч на угловой.
24' - Кендзера врезался во вратаря греков и получил предупреждение.
22' - Вербич и Сиссе получил по предупреждению за неспортивное поведение.
20' - Вербич играет рукой на "бровке", но арбитр не заметил этого и мяч остался у киевлян.
18' - Миколенко прострелил с левого фланга - вратарь поймал мяч.
16' - Бойко кулаками выбивает мяч после навеса с левого фланга.
14' - Буяльский ошибается с передачей на Миколенко - аут для гостей.
11' - Кендзера заблокировал прострел с левого фланга - угловой для греков.
8' - Прострел Миколенко с левого фланга заблокирован.
6' - Хассан пробил издали - мимо ворот.
6' - Соль оказался в офсайде.
3' - Соля завалили в центре поля - штрафной для Динамо.
2' - Буяльский пошел в опасный подкат - фол со стороны динамовца.
2' - Жозе Са вовремя вышел из ворот, опередив Шапаренко.
Матч начался!
Перед матчем команды минутой молчания почтили память Виталия Хмельницкого - выдающегося игрока Динамо.
Команды уже на поле, вот-вот начнется игра.
Составы команд:
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Соль
Запасные: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный, Алибеков
Олимпиакос: Са – Торосидис, Сиссе, Мерия, Цимикас – Бухалакис, Гильерме – Поденсе, Фортунис, Диаш – Хассан
Запасные: Лодыгин, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутрис, Родерик.