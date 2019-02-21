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Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)

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Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)
19:29 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером.

АЙНТРАХТ 4:1 ШАХТЕР

Голы: Йович 23, Халлер 27 п, 81, Ребич 88 - Мораес 64

Первый матч (2:2)

Шахтер разгромно проиграл Айнтрахту и покинул Лигу Европы

90+5 Финальный свисток!

90+3 - Марлос (Шахтер Донецк) пробил точно в левый угол, но вратарь отбил в красивом прыжке.

90+2 - Дэнни Да Коста (Айнтрахт Франкфурт) бежит с мячом на рандеву с голкипером и наносит удар по воротам, но Андрей Пятов спасает! Отличный сейв! Хороший был удар, опасный.

88' - ГОЛ! Мяч в сетке! Анте Ребич (Айнтрахт Франкфурт) забил!

87' - Халлер из-за пределов штрафной в касание перебил Пятова, но перебил и ворота.

81' - ГГОЛ! Себастьен Халлер (Айнтрахт Франкфурт) пробил по воротам!

74' - Еще одна замена у Айнтрахта: Виллемс вышел вместо Роде.

71' - А вот и замена. Лука Йович сейчас уйдет с поля. Adi Hutter дает последние наставления своему игроку, это Анте Ребич (Айнтрахт Франкфурт) окажется на поле.

71' - Опасно! Марлос (Шахтер Донецк) красиво обошел двух защитников, но не попал в створ ворот, ударив - попал в перекладину.

64' ГОЛ!!! Жуниор Мораес (Шахтер Донецк) забил.

60' - Себастьян Роде (Айнтрахт Франкфурт) не мог ожидать ничего другого, кроме желтой за этот фол. Да, желтая. Антонио Матеу Лахос не думает дважды, чтобы наказать игрока.

59' - Йович в борьбе с Матвиенко вышел на ударную позицию, но пробил выше ворот.

48' - Мият Гачинович (Айнтрахт Франкфурт) закрутил мяч, но тот застрял в стенке. Неудачное исполнение штрафного удара.

45' - Начался второй тайм

Фонсека решил сделать замену в перерыве. Maycon выходит на поле, а Manor Solomon (Шахтер Донецк) поле покидает.

ПЕРЕРЫВ

45+1 Богдан Бутко (Шахтер Донецк) вышел на оперативный простор на линии штрафной и зарядил прямо по центру ворот, для Кевин Трапп это легкая добыча.

40' - Исмаили пробил штрафной, но угодил в защитника.

39' - Горчичник получает Давид Абрахам (Айнтрахт Франкфурт).

32' - Мораес получил желтую карточку за подкат.

30' - Халлера защитники Шахтера оставили одного, но он немного не успел к мячу после прострела.

27' - ГОЛ! Себастьен Халлер (Айнтрахт Франкфурт) переиграл голкипера с точки.

26' - Пенальти! Матвиенко сыграл рукой и получил желтую карточку.

25' - Мораес наносит удар - Трап забирает мяч в руки.

23' - ГОЛ Дэнни Да Коста сделал голевой пас, а отличился Лука Йович (Айнтрахт Франкфурт). Он выстрелил под перекладину из штрафной. 1:0.

21' - Да Коште требуется помощь врачей - Исмаили наступил ему на ногу.

18' - Марлос (Шахтер Донецк) попытался обострить, но мяч был выбит.

15'  -Мораес в офсайде.

14' - Жуниор Мораес (Шахтер Донецк) пытается найти товарищей по команде внутри штрафной навесом, но один из игроков защиты реагирует великолепно, и перехватывает мяч. Сейчас Шахтер Донецк подаст угловой.

12' -  Гачинович отдавал между защитниками на Йовича, но мяч оказался в руках у Пятова

5' - Первая атака Айнтрахта - удар, но мяч попадает в защитника Шахтера.

19:55 Матч начался

Стартовые составы:

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Алан Патрик — Тайсон, Соломон, Марлос — Мораес.

Запасные: Трубин, Болбат, Бондарь, Майкон, Малышев, Фернандо, Кайоде.

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хинтерегерр, Абрахам — Да Коста, Хасебе, Роде, Костич — Гачинович — Алле, Йович.

Запасные: Реннов, Фаллет, Ребич, де Гузман, Виллемс, Русс, Гонсалу Пасьенсия.

В четверг, 21 февраля, донецкий «Шахтер» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сыграет во Франкфурте-на-Майне на «Франкфурт Штадион» с местным «Айнтрахтом». Напомним, первый поединок в противостоянии, проходивший на харьковском ОСК «Металлист», завершился вничью — 2:2.

Шахтер прогулялся по Франкфурту перед матчем с Айнтрахтом (Фото)

Слова перед матчем

Паулу Фонсека, главный тренер «Шахтера»: «Скажу откровенно — Малышев и Бондаренко пока не готовы проводить на поле весь матч, поэтому завтра в стартовом составе они не выйдут. Что касается самой игры, то, уверен, матч пройдет в атмосфере, которую мы так любим в футболе. Идеально ведь, когда арена заполняется, болельщики радуются и помогают своей команде. Прекрасно понимаем, что завтра практически весь стадион будет поддерживать нашего оппонента, и постараемся максимально настроиться на игру.

К первой игре была отработана определенная стратегия, в которой доминировали все наши футболисты, но, к сожалению, после удаления, оставшись вдесятером, пришлось ее немного реадаптировать. Завтра нам предстоит встреча с сильнейшим соперником. После предыдущей мы вновь постарались изучить противника, к тому же в нашей игре было много положительных моментов. У «Айнтрахта» преимущество, на своем стадионе и с поддержкой болельщиков. Нам просто нужно показывать свою игру. Если «Шахтер» это сделает, как и всегда, все будет хорошо. Завтра вы увидите храбрую, смелую команду — я постоянно требую этого от футболистов. И тогда все получается".

Адольф Хюттер, главный тренер «Айнтрахта»: «Игра с „Шахтером“ имеет для нас самый высокий приоритет. Мы в нокаут-раунде, что и определяет важность поединка. Мы не можем просто бежать вперед и забивать голы. „Шахтер“ очень хорошо использует свои моменты, и стоит помнить об этом. Завтра нам не нужно показывать красивую игру, а нужно пройти в следующий раунд. Что касается кадровой ситуации, то Желсона Фернандеса, вероятно, на поле не будет, а вот Себастьян Роде и Давид Абрахам сохраняют шансы сыграть».

Напомним, первый матч Шахтер — Айнтрахт закончился со счетом 2:2. Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча, который состоялся неделю назад в Харькове.

Шахтер - Айнтрахт 2:2

Голы: 0:1 – 7 Хинтереггер, 1:1 – 9, пенальти Марлос, 1:2 – 50 Костич, 2:2 –67 Тайсон.

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