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Ващук: Шахтеру нельзя расслабляться в УПЛ

Ващук: Шахтеру нельзя расслабляться в УПЛ
08:20 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился своим мнением о предстоящем центральном матче Шахтер - Александрия.

- Возобновляется сезон, в Харькове пройдет центральный матч в туре, "Шахтер" примет "Александрию". Зрителей ждет зрелищный футбол?

- В Харькове соскучились по футболу, конечно, зрители придут и будут болеть за сам футбол, в первую очередь. Что касается "Александрии", то команда голодна к официальным играм, тем более у них есть задача – занять третье место в чемпионате. Но они почувствовали вкус побед и хотят дальше радовать своих болельщиков. Поэтому я думаю, что они дадут бой "Шахтеру".

- "Александрия" хорошо усилилась в межсезонье, готова ли команда бороться с "Динамо" за второе место?

- Я не могу точно сказать, готовы ли они ко второму месту. Но то, что они каждый матч выходят и стараются выкладываться - на 100%. Складывается ощущение, что они сначала играют, потом смотрят в турнирную таблицу. А конкурировать за второе место будут или нет, тут уже посмотрим после 5-го тура, сыгранного в этом году.

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- Станет ли противостояние Лучкевич – Исмаили решающим в матче?

- Я думаю, это предмет для разговора и в контексте национальной сборной. Андрею Шевченко, как главному тренеру, этот матч даст дополнительную информацию. Исмаили для Лучкевича отличный "спарринг-партнер", если он его продавит и сделает игру на этом фланге, тогда я думаю, мы в скором времени увидим Лучкевича в сборной.

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- Сможет ли "Александрия" воспользоваться усталостью "Шахтера" после Лиги Европы?

- Я бы не говорил об усталости физической, скорее, эмоциональной. Возможно, мотивация будет не настолько высока. Но все зависит от главного тренера, как он сможет зарядить команду на результат. "Шахтеру" нужно играть в чемпионате Украины так же, как они играют в еврокубках. Нельзя расслабляться в УПЛ с "Александрией", иначе их в любой момент может догнать "Динамо".

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, Владислав Ващук, Новости футбола.
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