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Кендзера не думает об уходе из Динамо

Кендзера не думает об уходе из Динамо
22:52 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о выступлениях в составе киевлян и прокомментировал слухи об интересе со стороны других клубов.

"Интерес со стороны Сент-Этьена? Я не буду это комментировать", – рассказал Кендзера в интервью Onet.pl.

"Сейчас я не думаю о том, что будет летом. Я в Динамо, это очень хороший клуб, мы продолжаем борьбу в чемпионате и Кубке Украины, хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы. В Польше нет такого клуба, как Динамо. Думаю, я сильно вырос здесь".

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"Нам еще дважды нужно сыграть с Шахтером, так что еще ничего не потеряно. Но мы сначала должны собраться и посмотреть, как этого можно добиться".

"Все хотят поиграть в Англии, Испании или Бундеслиге, но я отношусь к этому спокойно. Я сосредоточен на Динамо".

В текущем сезоне Кендзера провел 28 поединков в футболке "бело-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Томаш Кендзера.
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