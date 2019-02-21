Кендзера не думает об уходе из Динамо

Новости спорта: Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о выступлениях в составе киевлян и прокомментировал слухи об интересе со стороны других клубов.

"Интерес со стороны Сент-Этьена? Я не буду это комментировать", – рассказал Кендзера в интервью Onet.pl.

"Сейчас я не думаю о том, что будет летом. Я в Динамо, это очень хороший клуб, мы продолжаем борьбу в чемпионате и Кубке Украины, хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы. В Польше нет такого клуба, как Динамо. Думаю, я сильно вырос здесь".

"Нам еще дважды нужно сыграть с Шахтером, так что еще ничего не потеряно. Но мы сначала должны собраться и посмотреть, как этого можно добиться".

"Все хотят поиграть в Англии, Испании или Бундеслиге, но я отношусь к этому спокойно. Я сосредоточен на Динамо".

В текущем сезоне Кендзера провел 28 поединков в футболке "бело-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.