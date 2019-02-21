Президент Ла Лиги: Месси - икона

Президент испанской ЛаЛиги Хавьер Тебас выразил сове восхищение игрой нападающего Барселоны Лионеля Месси, отметив важность аргентинца для испанского чемпионата.
"Лионель Месси является частью Барселоны и продолжает выступать за эту команду. Мы считаем его частью ЛаЛиги. Лионель превосходит обычных футболистов. Он – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Месси на голову выше остальных игроков", – заявил Хавьер Тебас.
Ранее сообщалось, что Барселона предложила Лионелю Месси новый контракт. В настоящее время между клубом и футболистом ведутся переговоры.