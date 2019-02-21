Президент Ла Лиги: Месси - икона

Новости спорта: Хавьер Тебас выразил сове восхищение игрой Лионеля Месси.

Президент испанской ЛаЛиги Хавьер Тебас выразил сове восхищение игрой нападающего Барселоны Лионеля Месси, отметив важность аргентинца для испанского чемпионата.

"Лионель Месси является частью Барселоны и продолжает выступать за эту команду. Мы считаем его частью ЛаЛиги. Лионель превосходит обычных футболистов. Он – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Месси на голову выше остальных игроков", – заявил Хавьер Тебас.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Лионелю Месси новый контракт. В настоящее время между клубом и футболистом ведутся переговоры.