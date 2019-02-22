Реал может продать Бэйла

Новости спорта: Руководство Королевского клуба недовольно игрой валлийского футболиста в последнее время

Нападающий Реала Гарет Бэйл может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Marca.

Руководство "сливочных" недовольно игрой валлийского футболиста в последнее время. В клубе считают, что он проигрывает конкуренцию Винисиусу Жуниору и Лукасу Васкесу.

Помимо плохого уровня выступлений боссы Реала обеспокоены отношением Бэйла непосредственно к клубу. Он не проявляет никакого желания быть вовлеченным во внутрикомандные дела и даже не пытается выучить испанский, хотя выступает за клуб с 2013 года.

Источник утверждает, что валлиец может стать частью возможной сделки Реала с Челси или Тоттенхэмом, который заинтересован в приобретении Кристиана Эриксена и Эдена Азара.

В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей за Реал, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.