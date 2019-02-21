Ребров оценил перспективы Динамо в ответном матче 1/16 финала ЛЕ

Новости спорта: Бывший тренер киевского Динамо, а ныне рулевой венгерского Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, что думает о домашней игре Динамо с Олимпиакосом.

"Как оцениваю шансы? Как достаточно неплохие. У Динамо вообще хороший расклад — положительный результат первого матча плюс отличное качество игры, показанное во втором тайме поединка в Греции. Мне очень понравился футбол в исполнении киевлян, которые заслужили этот забитый мяч на последних минутах. Настроение в коллективе хорошее, на стадион придет много зрителей, а это всегда заряжает. Впрочем, у Олимпиакоса добротная команда, и она может преподнести любой сюрприз. Нужно хорошо подготовиться.

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"Смотрел ли я, как молодежка Динамо разобралось с Ювентусом? Конечно, и я очень рад, что та работа, которая была в академии клуба, никуда не делась и сейчас. В настоящий момент в Киеве много талантливой молодежи, некоторые ребята уже выступают в первой команде, но дальше все зависит от них самих. Несколько лет назад Шахтер вообще играл в финале Юношеской Лиги УЕФА, но серьезного прогресса с тех пор добились лишь единицы", - подытожил Сергей.